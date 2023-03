Diocesi: Ravenna, stasera per il corso “Bibbia e musica” lezione di mons. Frisina

Sarà mons. Marco Frisina, tra i più famosi compositori di canti liturgici in Italia, a tenere questa sera una lezione nell’ambito del corso “Bibbia e musica” organizzato dalla Scuola di formazione teologica “San Pier Crisologo” della diocesi di Ravenna-Cervia. L’appuntamento è in programma alle 20.455 a San Giovanni Evangelista. Durante la serata, Stefano Sintoni, organista e direttore del coro Ludus Vocalis eseguirà, assieme a quattro coristi, alcuni dei brani di mons. Frisina, fondatore e direttore del Coro della diocesi di Roma e maestro di Cappella della basilica di San Giovanni in Laterano e consultore del Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione.