RnS: Contaldo nuovo presidente. Mons. Giudice (Nocera-Sarno), “un bel segno per lui e per la nostra Chiesa diocesana, da sempre impegnata nella valorizzazione del laicato”

“Ho appreso con gioia, e non nascondo anche con un pizzico di orgoglio, della elezione di Giuseppe Contaldo quale presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito. Giuseppe è ben conosciuto in diocesi, in regione ed oltre, e apprezzato per la sua umiltà e passione nell’annuncio del Vangelo. Sono sicuro che, con l’ausilio orante di tutti, potrà assolvere al meglio il ministero che gli è stato affidato per servire e far crescere i fratelli e le sorelle nella Chiesa”. Lo scrive il vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice, in un messaggio di auguri a Giuseppe Contaldo. Il nuovo presidente del Rinnovamento nello Spirito, coordinatore campano del Rinnovamento nello Spirito, è di Pagani ed è segretario della Consulta delle aggregazioni laicali della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno. “Colgo questa designazione come un bel segno per lui e per la nostra Chiesa diocesana, da sempre impegnata nella valorizzazione del laicato cattolico. Approfitto anche per ringraziare Salvatore Martinez, da cui riceve il testimone, per il grande lavoro svolto e auspico che, camminando insieme nelle nostre Chiese, si possa contribuire a risentire il vento dello Spirito, che è sempre quel vento del Risorto e della prima Pentecoste, che spinge verso nuove mete missionarie”.