Austria: Linz, 50 anni di pastorale per gli anziani. Mons. Scheuer, “l’invecchiamento è un dono”. Le attività della diocesi

“La nostra società sarebbe sconsiderata se non realizzasse le potenzialità degli anziani”. Lo ha sottolineato il vescovo di Linz, mons. Manfred Scheuer, in occasione dell’anniversario dei “50 anni di pastorale per gli anziani nella diocesi di Linz”. L’anniversario è stato celebrato la scorsa settimana con una cerimonia nella Welser Bildungshaus Schloss Puchberg, come da comunicato odierno della diocesi. Nel suo discorso di benvenuto, Scheuer ha parlato del potenziale di sviluppo delle persone anziane: “Tante vite precedentemente non vissute possono prendere vita solo ora”, si tratta di accettare “l’invecchiamento” come dono per uno sviluppo finale della vita”. Se mi misuro solo con ciò che non posso più, non ho più e non sono più, allora la mia vita diventa misera e desolata”, ha detto il vescovo, “ma se accetto questo ‘non più’ nelle sue molteplici declinazioni, come capisco l’impeto di lasciare che i miei ricordi prendano vita, così comprendo di essere riccamente dotato”. Per il vescovo “il punto di riferimento delle prestazioni materialmente utilizzabili non deve essere quello determinante: sono l’esperienza, la conoscenza e la visione d’insieme, ma anche la capacità di sviluppare e la volontà di apprendere nella vecchiaia – che sono lì come tesori – offrono potenzialità da usare e alle quali non rinunciare incautamente”. Certo l’invecchiamento richiede il sostegno degli altri, ha sottolineato Scheuer: “Questo richiede e promuove un processo di maturazione, che può avvenire davvero solo se accetti questo venir meno delle tue forze. Ci vogliono onestà e umiltà per affrontare l’invecchiamento e accettarlo davvero”. Tuttavia, se ciò riuscisse, la vecchiaia potrebbe diventare un “arricchimento e una grazia”. In totale sono circa 30 i dipendenti a tempo pieno della pastorale per gli anziani, in quasi 40 case della diocesi di Linz, con 70 volontari di cui circa 20 gestiscono autonomamente l’assistenza in una casa.