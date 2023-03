Ordinariato militare: il 30 marzo Via Crucis con mons. Marcianò nella città militare della Cecchignola

Giovedì 30 marzo 2023, alle ore 18.30, si terrà la tradizionale Via Crucis, presieduta dall’ordinario militare per l’Italia, mons. Santo Marcianò, e organizzata dai cappellani militari del Lazio e dal Seminario dell’Ordinariato. Lo riferisce l’Ordinariato militare. Avrà inizio dal piazzale della chiesa del comprensorio e percorrerà le vie della città militare fino al piazzale del Seminario. Le meditazioni sono state scritte da un gruppo di cappellani militari della X Zona pastorale, coordinati da don Saverio Finotti, padre spirituale del Seminario. Durante il percorso, saranno i militari dei vari reparti di Roma e del Lazio a portare una grande Croce, “per esprimere – come scrive mons. Vincenzo Pizzimenti nella meditazione per la seconda stazione – che la croce illumina il mistero, l’abisso misterioso del cuore umano, un guazzabuglio di grandezza e di miseria. L’essere umano, ciascuno di noi, è capace di portare la sua croce fino in fondo, è capace di aiutare gli altri a portare la loro croce”.