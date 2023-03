Afghanistan: 8 bambini uccisi la scorsa settimana a causa di ordigni inesplosi. Nel 2022, più di 700 bambini uccisi o mutilati

“Gli ordigni inesplosi hanno un impatto devastante sui bambini in Afghanistan. La scorsa settimana, 8 bambini hanno perso la vita a causa di ordigni inesplosi in Afghanistan. Hanno perso la vita giocando con ordigni inesplosi e raccogliendo rottami metallici da vendere”. Lo ha denunciato l’Unicef porgendo “le sue più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici dei bambini”. “Nel 2022 – ha spiegato in una nota il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia –, più di 700 bambini sono stati uccisi o mutilati a causa di ordigni inesplosi e residuati bellici. Una media di due bambini al giorno”. “L’Unicef sta incrementando le attività di informazione sul rischio delle mine per formare i bambini, gli operatori e le comunità”, conclude la nota: “Stiamo anche fornendo sostegno psicosociale alle famiglie e ai bambini colpiti. Dobbiamo lavorare insieme per proteggere i bambini, per sostenere gli sforzi di sminamento, l’informazione sul rischio delle mine e l’assistenza alle vittime”.