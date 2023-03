Democrazia: Carpio (Corte suprema filippina), “far conoscere a tutti la Carta dell’Onu per costruire una cultura della pace”

“I principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite che prevedono la risoluzione pacifica delle controversie e vietano la minaccia o l’uso della forza devono essere insegnati a tutti gli studenti del mondo, dalla scuola elementare all’università. Pertanto, il curriculum di tutte le scuole dovrebbe includere l’insegnamento di questi principi fondamentali. Questi principi fondamentali devono diventare parte del Dna dei cittadini di tutti gli Stati in modo che tutti si oppongano ai leader nazionali che ricorrono alla minaccia o all’uso della forza per risolvere qualsiasi controversia tra o tra gli Stati”. Così Giudice Antonio Carpio, fino al 2019 membro della Corte suprema delle Filippine nel suo intervento al convegno internazionale intitolato “Democrazia per il bene comune. Quale mondo vogliamo costruire?” in corso di svolgimento alla Pontificia Università Gregoriana. Il giudice Antonio Carpio prosegue e chiude così il suo intervento: “La vasta maggioranza dei cittadini dell’Unione europea si oppone all’invasione russa dell’Ucraina a causa della loro esperienza o conoscenza del flagello della guerra, avendo avuto inizio due guerre mondiali in Europa. Dobbiamo radicare nel Dna di tutti i popoli del mondo, attraverso l’educazione continua, una profonda convinzione che tutte le controversie tra o tra gli Stati devono essere risolte con mezzi pacifici, evitando la minaccia o l’uso della forza”.