Terremoto in Turchia e Siria: Festival francescano, il 29 marzo incontro on line con i parroci di Aleppo e di Antiochia

Il 29 marzo, ore 20.30, i francescani di Aleppo e Antiochia, padre Bahjat Karakach, parroco di Aleppo, e padre Francis Dondu, parroco di Antiochia, saranno ospiti del Festival Francescano per raccontare la tragedia del terremoto. Mario Galasso, direttore della Caritas di Rimini e membro della Presidenza di Caritas Italiana, sarà il moderatore dell’incontro. Le due città hanno subito notevoli danni e la speranza di una ricostruzione veloce non trova spazio nella realtà. Mentre continuano gli interventi di emergenza di enti, organismi caritativi, associazioni per soccorrere la popolazione nel disagio e curare i feriti, in prima linea nell’impegno solidale vi sono – sia sul posto, sia avvalendosi della rete di comunità in tutto il mondo – le fraternità francescane di religiosi e laici. I progetti di solidarietà continuano. Il fine degli aiuti è quello di aiutare le famiglie a restare, salvando e riorganizzando le piccole comunità cristiane presenti sul territorio, per evitare che – guardando alla situazione a medio e lungo termine – possano disperdersi.