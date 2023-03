Diocesi: San Marino-Montefeltro, venerdì 31 marzo la marcia-veglia missionaria

Per la Quaresima missionaria la diocesi di San Marino-Montefeltro è impegnata ad “aiutare la scuola elementare parrocchiale di Tadu in Congo, un Paese ricco d’umanità, fede, speranza, amore e con una grande sete d’imparare a leggere e scrivere”, ricorda don Rousbell Parrado, direttore del Centro missionario diocesano.

La marcia-veglia missionaria si terrà venerdì 31 marzo con partenza alle ore 20,45 dalla piazza Vittorio Emanuele II di Novafeltria fino al santuario del Crocifisso di Talamello. “Aiutiamo questa scuola in Congo con le nostre offerte e con la forza di Gesù Risorto andiamo in tutto il mondo a proclamare che la vita è un dono meraviglioso e tutti parliamo il linguaggio dell’Amore”, conclude don Parrado.