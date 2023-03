Società: Roma, il 29 marzo la presentazione del network “Comuni amici della famiglia”, con il card. Zuppi

Mercoledì prossimo, 29 marzo (ore 14.30, Aula Álvaro del Portillo), l’Università della Santa Croce ospiterà l’evento di presentazione del network dei “Comuni amici della famiglia”, una rete che intende promuovere a livello nazionale politiche di sostegno al benessere delle famiglie sulla base dell’esperienza sviluppata dalla Provincia autonoma di Trento. Nel 2017, infatti, l’organismo ha avviato questo progetto in collaborazione con il Comune di Alghero e l’Associazione nazionale famiglie numerose. Ad oggi ha certificato più di 100 amministrazioni comunali che gestiscono territori all’interno dei quali vive oltre il 90% della popolazione trentina. I Comuni aderenti al network – si legge in una nota – sono 125, distribuiti in 11 regioni italiane. Il processo si è esteso anche in Europa grazie al coinvolgimento della Confederazione europea delle famiglie numerose. Tra i relatori presenti alla giornata del 29 marzo a Roma, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti; la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Maria Roccella; l’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, e il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. Il saluto introduttivo è affidato al rettore dell’Università della Santa Croce, Luis Navarro.