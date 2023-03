Parlamento Ue: Michel (Consiglio europeo), “lotta ai trafficanti e aprire canali legali di migrazione”

foto SIR/Marco Calvarese

(Strasburgo) “Per vincere la pace dobbiamo rafforzare la nostra difesa”: è un altro passaggio del discorso di Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, intervenuto oggi nell’emiciclo del Parlamento europeo a Strasburgo. “Tre giorni dopo l’aggressione russa abbiamo deciso di fornire armi all’Ucraina e questo ha segnato un cambio che ha segnato la nascita della nostra difesa europea”. Per far questo occorre, secondo Michel, “sviluppare le capacità industriali” del settore degli armamenti. Il presidente del Consiglio europeo si è poi espresso sulle migrazioni: “Senza attendere l’entrata in vigore del Patto Ue sulla migrazione e l’asilo, dobbiamo lavorare di più, in termini di cooperazione, con i Paesi terzi d’origine e di transito delle migrazioni per lottare insieme contro i trafficanti che speculano sulla miseria e la povertà”. “Ma occorre operare anche per aprire canali legali di migrazione”.