Mattarella in Kenya: Amref, “importante che abbia affrontato il tema della lotta al cambiamento climatico”

“Contrastare con efficacia il cambiamento climatico è la base per avere un futuro di sviluppo e di benessere, che riguardi i nostri giovani e le future generazioni”: sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in queste ore in visita ufficiale in Kenya, durante l’incontro con il presidente William Ruto. L’emergenza clima, intesa come sfida globale ad un fenomeno che riguarda tutti, ma che affligge il continente africano in maniera più grave e insostenibile, è un tema centrale nel lavoro di Amref Health Africa, presente in Kenya dal 1957. Qui hanno la sede centrale e sono impegnati anche in progetti contro le conseguenze dei cambiamenti climatici sulla vita delle popolazioni più vulnerabili. Come Amref Italia “siamo onorati che la più alta carica dello Stato italiano affronti la centralità di un argomento così importante, proprio nel Paese che ci ospita da oltre sessant’anni”, afferma l’organizzazione umanitaria.