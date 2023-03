Mense scolastiche: Schillaci (min. Salute), “bene operazione Nas, alimentazione dei nostri figli va preservata e gestita nel pieno rispetto delle regole”

“Esprimo il mio apprezzamento per l’operazione odierna del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute nelle mense scolastiche del territorio nazionale. L’alimentazione dei nostri figli va assolutamente preservata e gestita nel pieno rispetto delle regole imprescindibili di igiene e correttezza nutrizionale”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in una nota.

“Le irregolarità emerse dalle ispezioni dimostrano l’importanza dei controlli che periodicamente vengono effettuati d’intesa con il ministro della Salute”, prosegue Schillaci, per il quale “se vogliamo educare le nuove generazioni a un sano e corretto regime alimentare dobbiamo, innanzitutto, pretendere dai responsabili delle mense scolastiche comportamenti coerenti con i criteri basilari di una nutrizione sana e priva di rischi per la salute dei più piccoli”. “Ai Nas – conclude il ministro – va quindi il mio ringraziamento per l’azione continua e durevole a tutela della salute della collettività, in particolare nelle strutture scolastiche”.