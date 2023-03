Teologia: Fttr, nasce Triveneto Theology Press, nuova collana di pubblicazioni digitali

La Facoltà teologica del Triveneto inaugura una nuova collana di pubblicazioni digitali open access: Triveneto Theology Press, per rendere fruibili nel modo più ampio, veloce ed ecosostenibile, le opere che esprimono i risultati della ricerca e della didattica che si svolge nelle realtà accademiche del Triveneto in rete nella Facoltà: dalla sede di Padova ai sette Istituti superiori di Scienze religiose collegati e ai cinque Istituti teologici affiliati presenti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. I nuovi volumi – in formato pdf e scaricabili gratuitamente dal sito – si affiancano alla collana Sophia, che esce a stampa dal 2006 in co-edizione con Edizioni Messaggero Padova e conta 101 titoli pubblicati. La nuova collana Triveneto Theology Press è suddivisa in tre sezioni: Theology, Philosophy, Bible.

Il primo volume (nella sezione Theology) si intitola “Sulla fragilità dell’esistenza. Dialoghi”. È curato da Lorenzo Voltolin e presenta i contributi sviluppati all’interno di due webinar realizzati nel 2022 da cinque istituzioni teologiche italiane (le Facoltà teologiche del Triveneto e dell’Emilia Romagna, gli Issr di Padova, della Toscana “S. Caterina da Siena” e dell’Emilia), a partire dalla situazione pandemica. Il libro dà corpo agli scenari antropologici, sociali e culturali inaugurati, oppure accentuati o trasformati, dalla pandemia.

“Abbiamo fatto una scelta in linea con la terza missione dell’università che, accanto alla didattica e alla ricerca, prevede la diffusione delle conoscenze al di fuori del contesto accademico come contributo alla crescita sociale e culturale del territorio”, spiega il preside don Andrea Toniolo. Obiettivo, “coniugare la riflessione teologica, la ricerca accademica, con il servizio culturale e il supporto all’azione pastorale delle chiese, in particolare quelle del Nord Est”.

A garanzia della qualità e scientificità dei contenuti, le opere pubblicate sono sottoposte a peer review e validate dal Comitato editoriale della Facoltà. A ciascun libro è assegnato un codice isbn, che lo identifica a livello internazionale.

“Con l’avvio di questo progetto editoriale – spiega don Giulio Osto, membro del Comitato editoriale – la Facoltà si inserisce nel processo attivato dalla Dichiarazione di Berlino per la promozione dell’accesso aperto alla letteratura scientifica”.