Diocesi: Pistoia, domani presentazione del volume “O Amor liberta, o egoismo escraviza” su mons. Carlesi, vescovo in Brasile

È in programma per domani, giovedì 16 marzo, a Pistoia, la presentazione del libro “‘O Amor liberta, o egoismo escraviza’ (L’amore libera, l’egoismo schiavizza). Dom Rino Carlesi”. Il volume, a cura di Nadia Vettori, è stato realizzato grazie al contributo della famiglia Carlesi e raccoglie un’ampia documentazione; un testo sulla storia dei comboniani in Brasile e della diocesi di Balsas, testimonianze dalla diocesi di Pistoia e alcune lettere inviate da don Rino ai familiari, a don Dino Lucchesi, al Centro missionario. La prefazione è a cura del vescovo di Pistoia, mons. Fausto Tardelli.

“Da decenni – viene ricordato in una nota – la diocesi di Pistoia vive legami di fraternità e sostiene progetti missionari con la diocesi di Balsas, in Brasile, nello stato del Maranhão, nel nordest del paese. Un legame cresciuto negli anni con la presenza di alcuni missionari pistoiesi, come Nadia Vettori e don Umberto Guidotti, ma avviato grazie al vescovo Rino Carlesi”.

Nato a Montemurlo nel 1922, Carlesi dopo l’ingresso nel Seminario diocesano rimase affascinato dal carisma missionario al punto da inserirsi tra i padri Comboniani. Ordinato sacerdote nel 1947 svolse i suoi primi anni di ministero in Portogallo, quindi dal 1951 in Brasile. Qui trascorse tutta la vita, organizzando la presenza comboniana nel Paese con la fondazione di case di formazione e realtà missionarie, tra cui quella di Balsas. Di questa città divenne vescovo nel 1967, rimanendone pastore per trentadue anni. “Un ministero – prosegue la nota – speso con dedizione e umiltà, ma soprattutto con una grande attenzione ai poveri, ai malati, agli esclusi. Mons. Carlesi (in portoghese “dom” Carlesi) morì nel 1999 a Pistoia, dove era ritornato a seguito delle sue condizioni di salute”.

La presentazione del libro sarà ospitata dalle 21 nell’aula magna del Seminario vescovile. Dopo i saluti di mons. Tardelli e di Mario Carlesi, nipote di dom Rino, interverranno oltre alla curatrice del libro anche Sandro Galardini e don Alessio Bartolini. “Sarà l’occasione per custodire il legame con la diocesi di Balsas, conoscere la storia di mons. Carlesi e di una pagina importante dell’impegno missionario della Chiesa di Pistoia”, conclude la nota, nella quale si sottolinea che il ricavato della vendita del libro sarà destinato alla diocesi di Balsas.