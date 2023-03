Romania: incontro nazionale responsabili pastorale della famiglia. Formazione sul catecumenato matrimoniale

(Foto diocesi di Iasi)

Il catecumenato matrimoniale è al centro dell’incontro nazionale promosso in questi giorni dalla Conferenza episcopale romena (Cer), per i responsabili diocesani della pastorale della famiglia. Organizzato nel Centro “Gaudium et spes” di Traian, nel nord-est della Romania, l’incontro riunisce trentadue partecipanti, tra sacerdoti e laici impegnati nella pastorale delle famiglie in varie diocesi ed eparchie della Chiesa in Romania, ed anche a Chisinau, nella Repubblica di Moldavia. L’evento è iniziato ieri sera con il saluto di mons. Iosif-Csaba Pál, vescovo di Timișoara e responsabile per la pastorale della famiglia nella Cer. La parte formativa è stata affidata a mons. Renzo Bonetti, già direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei, che ha introdotto i partecipanti agli orientamenti pastorali proposti dal documento “Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale”, del Dicastero per laici, la famiglia e la vita. L’evento terminerà questa sera, e il programma include anche preghiera, dialogo in piccoli gruppi e testimonianze. I partecipanti avranno l’opportunità di tracciare le priorità pastorali per il futuro e discutere sull’attività nelle varie regioni nella quale è divisa la pastorale della famiglia nella Cer, secondo la lingua materna e il rito dei fedeli.