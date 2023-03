Diocesi: Albenga-Imperia, al via domani le celebrazioni in onore di san Leonardo da Porto Maurizio

Prenderanno il via domani, ad Imperia, le celebrazioni in onore di san Leonardo da Porto Maurizio dichiarato patrono dei missionari nei Paesi cattolici il 17 marzo 1923 da Papa Pio XI. Sarà la chiesa di San Maurizio (e non nella casa natale di San Leonardo, perché inagibile a causa dei lavori di ristrutturazione in corso) ad ospitare le celebrazioni. Si inizia alle 8.30 di domani con la santa messa celebrata all’altare delle Reliquie a cui seguirà l’adorazione eucaristica fino alla messa delle 18. Venerdì 17 marzo, alle 8.30 è in programma la celebrazione eucaristica all’altare delle Reliquie mentre alle 17.15 verrà celebrata la Via Crucis all’interno della basilica seguita, alle 18, dalla messa celebrata all’altare maggiore animata dalla corale “Con Claudia”. Alle 21, poi, il concerto dell’Orchestra del Carlo Felice di Genova. Sabato 18 marzo, alle 18, il vescovo di Albenga-Imperia, mons. Guglielmo Borghetti, presiederà la celebrazione eucaristica animata dalla corale “San Maurizio”.