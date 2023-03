Diocesi: Palermo, da aprile “Cercatori Creativi” il seminario di formazione della catechesi inclusiva

“Cercatori Creativi”: si intitola così il seminario di formazione pensato dal Settore per la Catechesi Inclusiva dell’Ufficio Diocesano per la Catechesi dell’arcidiocesi di Palermo. L’iniziativa, spiegano dalla diocesi citando Papa Francesco, “nasce dalla consapevolezza che ‘Dio nel suo disegno d’amore, non vuole escludere nessuno, ma vuole includere tutti’. Zaccheo, per poter vedere Gesù, ha escogitato una nuova modalità: è salito sul sicomoro e, grazie a questa strategia, ha incrociato il Suo sguardo che gli ha cambiato l’esistenza. Anche noi cercatori, catechisti e operatori pastorali, dobbiamo essere creativi e pensare a nuove modalità per incontrare Cristo e per far sì che l’essere ‘bassi di statura’ non sia considerato un limite che non permette di entrare in relazione con Gesù”. Il seminario per la catechesi inclusiva “vuole così essere un momento di formazione e un’esperienza trasformante che consenta a tutti di entrare nell’ottica di una catechesi per tutti”. Il seminario si svolgerà dal 13 al 15 aprile 2023 presso la parrocchia S. Basilio. Le iscrizioni sono aperte fino al 2 aprile 2023 o comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili.