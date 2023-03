Ebrei e cattolici: presentate a Ferrara “16 schede” per conoscere meglio l’ebraismo a scuola. Migliozzi (ministero Istruzione), “strumento importante per combattere i rigurgiti di antisemitismo”

(da Ferrara) Le “16 schede” redatte dalla Conferenza episcopale italiana e dall’Unione delle Comunità ebraiche in Italia per trasmettere agli editori una corretta conoscenza del mondo ebraico nei libri di testo “sono uno strumento che appare in questi giorni ancora più importante. Purtroppo assistiamo ancora ad inaccettabili rigurgiti di antisemitismo. Dobbiamo combattere questi comportamenti e la via maestra per farlo è lavorare tutti insieme sul piano della trasmissione di valori positivi ai nostri ragazzi a partire dalla scuola”. Lo ha detto Alessandra Migliozzi, dirigente della comunicazione del ministero dell’Istruzione e del merito, intervenendo a Ferrara al convegno “Ebraismo e cristianesimo: 16 schede per conoscerci meglio”. “Le 16 schede – ha sottolineato – rappresentano un importante strumento di approfondimento e trasmissione di conoscenza ed una corretta informazione”. “È una sfida che riguarda tutti”, ha aggiunto. “Abbiano nella nostre mani il destino dei giovani” e questo chiede di “lavorare per portare tutti insieme messaggi positivi ed un corretta informazione alle studentesse e agli studenti”.