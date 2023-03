Catechisti: Messina, al via all’Istituto teologico San Tommaso un Gruppo di studio permanente. Il 16 marzo simposio su “Nuove prospettive per la formazione?”

“Nuove prospettive per la formazione dei catechisti in Italia? Il rinnovamento possibile in chiave sinodale”. Questo il tema del Simposio di Studi catechetici promosso dall’Istituto teologico San Tommaso di Messina per giovedì 16 marzo. I lavori prenderanno il via alle 9 presso l’auditorium “Domenico Amoroso”; dopo i saluti di don Antonino Romano, ordinario di Catechetica e direttore del Centro di pedagogia religiosa “G. Cravotta”, sarà don Luciano Meddi, ordinario di Catechesi missionaria presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma, a tenere la conferenza magistrale su “La formazione dei catechisti in Italia: nuove figure, nuove proposte”.

Con questo evento sarà inaugurato il Gruppo di studio permanente costituito presso il Centro di ricerca in pedagogia religiosa e catechetica dell’Istituto teologico San Tommaso di Messina. Il simposio, si legge in una nota, “vedrà riuniti diversi studiosi e responsabili della formazione dei catechisti per dare risposta alle difficoltà formative delle comunità cristiane di questi anni, soprattutto perché il modello formativo attuale sembra non influire sulla coscienza ministeriale e il suo compito, sulla rappresentazione della fede, sull’uso delle fonti, sul modello di apprendimento, sulle competenze di evangelizzazione/nuova evangelizzazione. A queste e ad altre domande, lavoreranno i membri del Gruppo di studio permanente, pubblicando sulla rivista Catechesi i vari risultati delle loro ricerche”.