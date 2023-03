Legalità: Consiglio di Stato, concorso per studenti “Solo la consapevolezza di ciò che è giusto consente di reagire alle ingiustizie”. Premiazione il 23 maggio

“La legalità come strumento di realizzazione personale. Il primo e indispensabile passo per contrastare l’ingiustizia è acquisire la consapevolezza di ciò che è giusto. Solo la consapevolezza di ciò che è giusto consente di reagire alle ingiustizie”. Questo il tema al centro dell’incontro che il prossimo 23 maggio, nel ricordo di Falcone e Borsellino e dei tanti eroi civili della Storia del nostro Paese, i giudici amministrativi avranno con gli studenti a Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, per rispondere all’appello del Presidente della Repubblica per la piena condivisione ed attuazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione.

Nel corso dell’incontro, si legge in un comunicato diffuso oggi, saranno presentati i lavori più meritevoli (fumetti, video e performances teatrali e musicali di durata non superiore a 3 minuti) che tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado potranno far pervenire su supporto digitale al Consiglio di Stato all’indirizzo evento23maggio@giustizia-amministrativa.it entro le 24 del 26 aprile 2023.