Commissione Ue: DiscoverEu offre a 35mila giovani un biglietto ferroviario gratuito per esplorare l’Europa

La Commissione europea lancia oggi il bando di DiscoverEu per offrire a 35mila giovani un biglietto ferroviario gratuito per esplorare l’Europa. Ci si potrà candidare entro il 29 marzo alle 12.00. Lo comunica l’Esecutivo Ue in una nota. Per vincere un biglietto, ci si dovrà candidare sul Portale europeo per i giovani, rispondendo a cinque domande e a un quesito finale. “I vincitori, nati tra il 1° luglio 2004 e il 30 giugno 2005, potranno viaggiare in Europa per un massimo di 30 giorni tra il 15 giugno 2023 e il 30 settembre 2024”. Quest’anno, i partecipanti potranno sperimentare un itinerario del Nuovo Bauhaus europeo, lanciato nel gennaio 2023. Questo itinerario punta a sensibilizzare i giovani sull’importanza di rendere l’Unione europea “bella, sostenibile, unita”. I partecipanti beneficeranno anche delle iniziative promosse nel 2022 durante l’Anno europeo della gioventù, tra cui l’itinerario culturale DiscoverEu, con varie destinazioni e attività culturali (architettura, musica, belle arti, teatro, moda e design). I viaggiatori DiscoverEu potranno visitare le capitali europee della cultura e le destinazioni del patrimonio mondiale dell’Unesco o del patrimonio europeo. I partecipanti riceveranno una carta con oltre 40mila sconti su trasporti pubblici, cultura, alloggi, alimenti, sport e altri servizi.