Diocesi: Acireale, bando di concorso per l’adeguamento liturgico della cattedrale

La diocesi di Acireale indice un bando di concorso che ha come oggetto l’adeguamento liturgico della basilica cattedrale “Maria Ss.ma Annunziata” in Acireale.

L’iter dell’adeguamento liturgico, voluto dal vescovo Antonino Raspanti e avviato già da tempo, vede nella pubblicazione del bando la fase che condurrà alla scelta di un progetto concreto basato sulle indicazioni che la diocesi fornirà ai concorrenti nel Documento preliminare alla progettazione, dove si descrive la storia artistica e pastorale dell’edificio sacro, con le esigenze di adeguamento e le linee guida secondo le quali i progettisti dovranno calibrare la loro proposta. Il progetto si dovrà presentare entro venerdì 14 aprile 2023 registrandosi al sistema webapps2.chiesacattolica.it. Il bando segue una procedura privatistica, competitiva e trasparente, nell’esercizio dell’autonomia riservata ai soggetti privati. La procedura sarà in fase doppia e anonima: la prima fase sarà aperta a tutti, previa validazione delle condizioni di partecipazione; la seconda fase sarà ristretta ai soli gruppi di lavoro selezionati nella fase precedente; a fine anno 2023 si saprà quale progetto risulterà vincitore del bando.

La diocesi si riserva la facoltà ed i diritti di realizzare o meno il progetto vincitore e di chiedere l’introduzione di eventuali varianti, senza stravolgere il progetto. Successivamente si apriranno le procedure di validazione del progetto da parte delle competenti autorità. L’iter è seguito dall’alta sorveglianza del vescovo Raspanti e dell’Ufficio nazionale Cei dei Beni culturali ecclesiastici.