Papa Francesco: nomina mons. Fortunatus Nwachukwu segretario del Dicastero per l’evangelizzazione

Il Papa ha nominato segretario del Dicastero per l’evangelizzazione, Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari, mons. Fortunatus Nwachukwu, nunzio apostolico, finora Osservatore permanente della Santa Sede presso l’Ufficio delle Nazioni Unite ed Istituzioni Specializzate a Ginevra e presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio, e rappresentante della Santa Sede presso l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede.