Ecumenismo: Eparchia Lungro, incontri online con il diacono Parenti e il card. Koch

Si svolgerà lunedì 20 marzo, all’interno del Ciclo di Conferenze sul Concilio Vaticano II, organizzato dall’Eparchia di Lungro assieme al Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, l’incontro con Stefano Parenti, diacono, Ordinario di Liturgie Orientali presso il Pontificio Ateneo

Sant’Anselmo di Roma. Parlerà di “Liturgia e Oriente Cristiano dopo il Concilio Vaticano II”. L’incontro si terrà online.

Altro appuntamento, sempre online, giovedì 20 aprile, sul tema “Per una data comune della celebrazione della Pasqua”, al quale parteciperanno come relatori il card. Kurt Koch, prefetto del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, e il Metropolita Job di Pisidia, del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, copresidente della Commissione mista internazionale del dialogo teologico ufficiale tra cattolici e ortodossi. All’evento, moderato da Nikos Tzoitis, Analista per conto del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, ha aderito in maniera ufficiale l’Universidade Catolica de Pernambuco.