Rigenerazione urbana: Pantaleo (Auser), “un obiettivo strategico per garantire alle persone anziane una migliore vivibilità e opportunità di relazioni sociali”

L’Auser nazionale aderisce alla piattaforma rivendicativa di Fillea Cgil e FenealUil “per difendere l’occupazione e per il buon lavoro, per l’ambiente e la qualità delle nostre città, per la salute e la sicurezza nelle costruzioni” e sarà presente alla giornata di mobilitazione del 1° aprile.

“Siamo impegnati da anni con la nostra associazione Abitare e Anziani per favorire un modello abitativo che tenga conto delle esigenze di autonomia, relazionalità e sostenibilità economica che caratterizzano la vita della terza età – sottolinea il presidente nazionale dell’Auser, Domenico Pantaleo -. Adeguare la propria casa significa aver un’abitazione adatta alle proprie esigenze, anche quando si è più avanti nell’età, per favorire l’invecchiamento a casa propria”. “Per l’Auser – prosegue Pantaleo – la rigenerazione urbana, attraverso le pratiche di coprogettazione e co-programmazione, rappresenta un obiettivo strategico per garantire alle persone anziane una migliore vivibilità, opportunità di relazioni sociali, positivi scambi e migliori interazioni con altri ambiti territoriali, attraverso progetti integrati che possano utilizzare tutte le opportunità previste dal Pnrr e dai fondi comunitari”. “Auser condivide la necessità di una legge quadro sulla rigenerazione urbana con una nuova pianificazione urbanistica basata su maggiori risorse e strumenti partecipativi. Per realizzare quegli obiettivi – conclude il presidente dell’Auser – siamo convinti che serve costruire reti e alleanze che mettano insieme rappresentanze del lavoro ed enti del terzo settore con esperienze progettuali comuni. Per l’Auser la centralità dei diritti nel lavoro e al lavoro, la qualità delle imprese e la loro funzione sociale sono fondamentali per realizzare gli obiettivi di associazione per l’invecchiamento attivo”.