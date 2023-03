Diocesi: Genova, sabato sr. Smerilli presenta il suo libro “Il nostro pane quotidiano. Per un’economia solidale e sostenibile”

Sarà la presentazione del libro “Il nostro pane quotidiano. Per un’economia solidale e sostenibile” (San Paolo), scritto da suor Alessandra Smerilli, segretario del Dicastero Vaticano per il Servizio dello sviluppo umano integrale, ad aprire il ciclo di quattro incontri promosso a Genova da arcidiocesi, Unione cristiana imprenditori e dirigenti della Liguria e da Libreria San Paolo sui temi di Economy of Francesco. Sabato 18 marzo, alle 15.30 presso la Sala Quadrivium, interverrà suor Smerilli per parlare del volume, frutto dei lavori svolti nell’ambito degli incontri di Economy of Francesco (i primi due nel 2020 e nel 2021 in modalità telematica, in presenza ad Assisi quello del 2022) dai giovani protagonisti del villaggio tematico “Agricoltura e giustizia”. Con la religiosa interverrà mons. Marco Doldi, vicario generale dell’arcidiocesi; le conclusioni saranno affidate all’arcivescovo Marco Tasca. L’evento è accreditato dall’Ordine dei giornalisti per la formazione professionale obbligatoria.

Il ciclo di incontri proseguirà poi sabato 25 marzo quando, alle 10.30, padre Paolo Benanti presenterà il suo libro “Tecnologia per l’uomo. Cura e innovazione”, dedicato ai temi del digitale e dei suoi risvolti nella società. Sabato 22 aprile, sempre alle 10.30, sarà l’avvocato giuslavorista Ciro Cafiero a presentare il suo volume “Il lavoro che cambia. La nuova prospettiva solidale”. Infine, sabato 20 maggio alle 10.30, il gesuita René Micallief, docente universitario di origine maltese che ha svolto il noviziato a Genova, presenterà il suo libro “Fratellanza. Una virtù politica e religiosa”.