Demografia: Istat, nel 2021 pari all’8,5% l’incidenza della popolazione residente straniera in Italia. In calo le nascite

“Nel 2021 la dinamica naturale e migratoria internazionale della popolazione straniera residente è ampiamente positiva, ma il saldo naturale degli stranieri residenti (positivo in tutte le regioni) è in calo rispetto al 2019 (-15,4%)”. È quanto emerge dal report “Stranieri residenti e nuovi cittadini: caratteristiche demografiche e distribuzione territoriale” relativo al 2021 diffuso oggi dall’Istat.

I dati mettono in evidenza che tra gli stranieri sono diminuite le nascite (-4,8% sul 2020) e aumentati i decessi (+8,6 %), “comportamento demografico che – viene spiegato – sembra risentire ancora dell’impatto pandemico”.

Stando al report, le immigrazioni di cittadini stranieri sono in ripresa (+27% sul 2020) “dopo il vistoso calo dovuto alla chiusura delle frontiere, ma non recuperano i livelli pre-pandemici”.

Gli stranieri risiedono prevalentemente in Italia settentrionale (59% del totale), ripartizione in cui si concentrano anche i cittadini italiani per acquisizione (66,5%).