Papa Francesco: udienza, appello alle “parti in guerra” a “rispettare i luoghi religiosi”

Foto Vatican Media/SIR

Un appello, rivolto alle “parti in guerra”, a “rispettare i luoghi religiosi”. Lo ha rivolto, a braccio, il Papa, al termine dell’udienza di oggi, durante il saluto al fedeli di lingua italiana. “Penso alle suore ortodosse delle Lavra de Kiev”, le parole di Francesco: “Chiedo alle parti in guerra di rispettare i luoghi religiosi. Le suore consacrate, le persone consacrate alla preghiera, siano di qualsiasi confessione, sono sostegni del popolo di Dio”. Subito prima, il Papa aveva rivolto un altro appello a braccio: “Sono vicino alle popolazioni del Malawi colpite nei giorni scorsi da un fortissimo ciclone. Prego per i defunti, i feriti e gli isolati. Il Signore sostenga le famiglie e le comunità più provate da questa calamità”.