Energia: Prandini (Coldiretti) incontra il ministro Pichetto, “speculazioni da fotovoltaico a terra, salvaguardare campagne per garantire sovranità alimentare”

“È necessario salvaguardare le campagne per garantire la sovranità alimentare nazionale fermando le speculazioni ed il consumo di suolo con impianti fotovoltaici a terra che sono incompatibili con l’attività agricola”. Lo ha affermato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, che ha incontrato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. “La Coldiretti – ha sottolineato il presidente – sostiene un modello di transizione energetica che vede le imprese agricole protagoniste, come ad esempio con le comunità energetiche, gli impianti solari sui tetti e l’agrivoltaico sostenibile e sospeso da terra che consentono di integrare il reddito degli agricoltori con la produzione energetica rinnovabile, con una ricaduta positiva sulle colture e sul territorio”. “Occorre anche considerare – ha aggiunto – la produzione di crediti di carbonio da parte delle imprese agricole e la loro potenziale vendita ad altre aziende, in un’ottica di economia circolare e di sostenibilità del Paese”. “Il carbon farming, infatti, rappresenta – ha concluso Prandini – un’altra voce di reddito potenziale per gli agricoltori che deve essere resa disponibili attraverso scelte amministrative chiare e semplici”.