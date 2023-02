Italo Calvino: Rivista del Cinematografo, uno speciale e un podcast per festeggiare il centenario della nascita dello scrittore

(Foto: Fondazione Ente dello Spettacolo)

Per festeggiare il centenario della nascita di Italo Calvino, la Rivista del Cinematografo, edita dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, dedica allo scrittore un ampio speciale sul suo rapporto con il cinema nel numero mensile di marzo.

Per di più con gli allievi dell’Accademia nazionale d’arte drammatico Silvio d’Amico di Roma dà vita a un podcast in quattro puntate dedicato a soggetti e trattamenti dello scrittore rari, semisconosciuti o inediti.

A partire da “Marco Polo”, trattamento completato nel 1960 per Mario Monicelli e ispirato alle avventure del celebre protagonista de “Il milione”, ma mai diventato film, passando per “Tikò e il pescecane”, soggetto influenzato dall’omonimo romanzo di Clément Richer e portato in sala da Folco Quilici, fino a “Viaggio in camion”, storia neorealista pubblicata il 25 aprile 1955, in occasione della Festa della Liberazione dal nazifascismo.

“Calvino, le trame invisibili” è un programma di Cinematografo, voci narranti Domenico Pincerno e Vanda Colecchia, adattamento dei testi e regia a cura di Davide Maria Zazzini, editing di Giulia Mirimich.

La prima puntata si potrà ascoltare su Cinematografo.it e Spreaker.com il 1° marzo. Il 7, il 14 e il 21 marzo saranno rilasciate sulle stesse piattaforme le successive tre.