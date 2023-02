10° anniversario Papa Francesco: Radio Vaticana e Vatican News, dal 2 marzo il podcast “Le Chiavi di Pietro”

Dieci parole per raccontare i dieci anni di pontificato di Francesco. È la scelta degli autori del podcast “Le Chiavi di Petro”, realizzato in occasione del decimo anniversario, che ricorre il 13 marzo. Il podcast settimanale di Radio Vaticana–Vatican News dedicato alle parole del Papa mette on-line cinque episodi speciali per riflettere, proprio attraverso 10 parole esemplari, sui temi ricorrenti del suo pontificato, come “periferia, scarto, mondanità, clericalismo, balconear, chiasso”. In ogni episodio – si legge in una nota – saranno prese in considerazione due parole (messe tra loro in connessione), saranno proposti inserti audio dai discorsi e dalle omelie di Papa Francesco, mentre tre ospiti saranno chiamati in causa per commentare le parole del Papa, dal punto di vista teologico ma anche in una prospettiva laica, per incarnale così nella vita della Chiesa e della società. “È impossibile condensare in soli dieci vocaboli un magistero ricco e articolato come quello di Francesco”, si precisa nel comunicato: la scelta è caduta sulle parole più rappresentative, ma anche su quelle più originali o particolari. A commentarle ci saranno, tra gli altri, il missionario comboniano padre Daniele Moschetti, la teologa catechista Assunta Steccanella, il prete dee-jay don Michele Madonna, la psicoterapeuta Rossella Barzotti, il teologo don Armando Matteo, e Soemia Sibillo, direttrice del Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli di Milano. Il primo episodio sarà pubblicato sul sito vaticannews.va e su Spotify già dopodomani, giovedì 2 marzo. Il secondo e il terzo saranno in rete giovedì 9 marzo. Il quarto e il quinto lunedì 13 marzo, giorno dell’anniversario dell’elezione di Papa Francesco.