Liturgia: santuario di Loreto, al via il percorso di formazione musicale “Un Canto Nuovo”

La Delegazione pontificia comunica l’avvio di un nuovo progetto per il santuario della Santa Casa di Loreto denominato “Un Canto nuovo”.

Un “Canto nuovo” è un percorso di formazione liturgica musicale, organizzato e pensato dall’Ufficio liturgico-Musica sacra di Loreto con la collaborazione della Fondazione Frammenti di Luce che opera ormai da anni in Italia con corsi di formazione liturgico musicale.

Un “Canto nuovo” si articola in laboratori liturgico musicali della durata di un week-end a cadenza mensile, con la possibilità anche di alloggio presso le strutture. “Un tempo di riflessione, studio e confronto – si legge in un comunicato – sui vari ‘canali’ della liturgia come la musica, il canto, la parola, l’immagine, strumenti che nella liturgia aprono al Mistero e all’incontro con il Bello”.

I laboratori saranno finalizzati al servizio dell’animazione liturgico musicale, tecnica vocale per il canto liturgico, conoscenza e apprendimento di un repertorio al servizio del rito, approfondimento di aspetti teorici, liturgici, spirituali e teologici. Il corso è indirizzato principalmente agli operatori liturgico-musicali, animatori del canto liturgico, tori, direttori di coro, strumentisti e a tutti coloro che desiderano riscoprire la bellezza della liturgia. I week-end si concluderanno con l’animazione della celebrazione eucaristica nella basilica della Santa Casa.

Cinque gli appuntamenti in programma: 10-12 marzo, 21-23 aprile, 12-14 maggio, 2-4 giugno, 21-23 luglio. I laboratori saranno guidati dall’equipe Frammenti di Luce con suor Cristina Alfano dell’Ufficio liturgico di musica sacra di Loreto e cantante specializzata in musica sacra e liturgica, e da don Maurizio Lieggi direttore d’orchestra, organista e compositore, cui si aggiungeranno docenti invitati, tra i quali mons. Marco Frisina, compositore e direttore d’orchestra.

Informazioni e iscrizioni sul sito del santuario alla pagina dedicata e su www.frammentidiluce.org.