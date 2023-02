Ucraina: le Acli accolgono l’invito della Cei. Il 10 marzo una messa per la pace

Le Acli accolgono l’invito della Conferenza episcopale italiana, rivolto a tutte le comunità cristiane del nostro Paese, a unirsi in preghiera per chiedere il dono della pace nel mondo, celebrando una messa venerdì 10 marzo. “Nel tempo della Quaresima, un tempo di riflessione su noi stessi, sul nostro rapporto con gli altri e con il mondo, la Chiesa ci chiede, attraverso la preghiera e l’esercizio della carità, di farci operatori concreti di giustizia e di pace”, si legge in un comunicato.

In questo senso, “una celebrazione eucaristica per invocare la pace per la martoriata terra di Ucraina e per il mondo intero è il modo migliore per contribuire alla costruzione di quella pace che nasce ‘non nell’equilibrio delle armi ma nella reciproca fiducia’, come insegnava già sessant’anni fa Giovanni XXIII nella Pacem in terris, enciclica che anche oggi conserva una straordinaria attualità”.

Le Acli nazionali invitano i propri iscritti ad organizzare e animare le celebrazioni cercando di coinvolgere tutte le comunità parrocchiali del paese affinché la Parola possa trasformare i cuori e diventare vita vissuta.