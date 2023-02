Parlamento europeo: verso la quinta edizione dell’Evento europeo per i giovani. A Strasburgo partecipanti da 118 Paesi

(Photo European Parliament)

Arriveranno da 118 Paesi a Strasburgo i giovani partecipanti all’edizione 2023 dell’Eye (Evento europeo per i giovani), iniziativa del Parlamento europeo che si terrà a Strasburgo il 9-10 giugno prossimi. Rivolto ai giovani tra i 16 e i 30 anni, obiettivo dell’Eye è creare uno spazio in cui essi possano “interagire, ispirarsi a vicenda e scambiare opinioni con esperti, attivisti, influencer e responsabili politici nel cuore della democrazia europea”, si legge sul sito ufficiale. L’Eye, giunto alla sua quinta edizione, prevederà attività sia in presenza sia ibride: il programma, ancora in bozza, elenca una grande offerta di attività co-create con partner, organizzazioni giovanili, partecipanti stessi e altre istituzioni e organizzazioni internazionali.

Tra la cerimonia ufficiale di apertura e quella di chiusura, i giovani potranno partecipare a panel tematici, workshop, condividere e sviluppare idee, creare una rete di contatti con altri partecipanti attraverso l’“Ideas Hub”. In vista delle elezioni europee del 2024, una parte del programma si concentrerà sul ruolo della democrazia e sulla partecipazione dei giovani. Ci saranno anche spazi per conoscere le opportunità di carriera nell’Ue, familiarizzare con le istituzioni internazionali, o ritrovarsi per concerti all’aperto e attività artistiche. Durante la cerimonia di chiusura dell’Eye2023 verranno presentate le proposte incluse nella “Relazione sulle idee dei giovani”. Dopo l’evento verrà distribuita a tutti i deputati al Parlamento europeo.