Donne maltrattate: Policlinico Gemelli, giovedì presentazione del Centro antiviolenza all’interno del Pronto soccorso

Giovedì 2 marzo alle 10.30, presso la Sala multimediale della Direzione generale del Policlinico universitario A. Gemelli Irccs (Piano 5F), si terrà l’incontro di presentazione del Centro antiviolenza Sos Lei all’interno del Percorso Donna del Pronto soccorso dell’ospedale, realizzato grazie alla collaborazione con Associazione Assolei e il sostegno non condizionato di WindTre.

Saranno presenti, tra gli altri, per la Fondazione Gemelli Irccs il direttore generale Marco Elefanti, il direttore scientifico Giovanni Scambia, il direttore sanitario Andrea Cambieri, la direttrice risorse umane Roberta Galluzzi.

Le attività del Centro saranno presentate dalla responsabile servizio sociale del Policlinico Gemelli, Francesca Giansante. Interverrà Dalila Novelli, presidente Associazione Assolei. Per WindTre interverranno lo Chief Executive Officer, Gianluca Corti, la direttrice risorse umane, Rossella Gangi, il direttore marketing, Tommaso Vitali.