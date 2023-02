Mons. Luigi Novarese: Casale Monferrato, l’11 maggio il card. Zuppi presiederà in cattedrale una messa per il decennale della beatificazione

In occasione del decennale della beatificazione di mons. Luigi Novarese, l’“Apostolo dei malati”, il prossimo 11 maggio il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, sarà a Casale Monferrato dove presiederà una celebrazione eucaristica ne cattedrale di Sant’Evasio. Ne dà notizia la diocesi di Casale Monferrato, terra d’origine di mons. Novarese che fu il fondatore del Centro volontari della sofferenza e dei Silenziosi operai della Croce. “Per l’occasione – si legge in una nota – è atteso l’arrivo di centinaia di persone provenienti da tutta l’Italia, e anche dall’estero, legate alle opere di monsignor Novarese: religiose, volontari, malati, disabili. Sarà l’occasione per riaccendere l’attenzione su un sacerdote che ha mantenuto salde radici monferrine e la cui figura deve ancora essere pienamente valorizzata in diocesi”. Sarà il principale appuntamento previsto per celebrare l’anniversario.

Il card. Zuppi sarà accolto dal vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi. Durante il suo soggiorno casalese probabilmente il porporato farà visita al santuario della Madonna di Crea.