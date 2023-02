Migranti: Sos Villaggi dei bambini, “Come a casa” un podcast che racconta storie di affido familiare interculturale

“Come a casa” è il titolo del podcast che racconta storie di coraggio e solidarietà di donne e famiglie migranti accolti in Italia da Sos Villaggi dei bambini. La prima mini-serie, a cura di Stefano Leszczynski, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e si basa sul progetto di affido familiare interculturale realizzato dall’organizzazione in Italia. Il Programma di affido familiare interculturale “Come a Casa” è stato avviato circa 10 anni fa a Torino da Sos Villaggi dei Bambini. Storie che adesso rivivono nei tre podcast della mini serie, che porta lo stesso titolo del Programma. “La serie intende ribaltare la narrazione corrente del fenomeno migratorio fornendo una corretta informazione sulle cause personali, le aspirazioni e la determinazione nello sviluppo di un percorso di vita autonomo, la validità e l’efficacia dei percorsi che determinano l’integrazione – spiega il curatore, Stefano Leszczynski –. Abbiamo voluto anche evidenziare il contributo positivo che le persone migranti forniscono nella gestione dei processi di integrazione grazie alla sensibilità sui temi dell’intercultura e alla capacità di agire in modo empatico nei contesti di accoglienza familiare”. Le tre puntate della mini-serie si muovono con dinamica emotiva intensa tra le voci di ogni singolo protagonista che, a vario titolo, ha preso parte al progetto e che, spesso, ha rivestito ruoli differenti. Nel primo episodio, ad esempio, Precious Ugiagbe, referente del Programma Come a Casa, racconta storie di migrazione molto differenti tra loro, caratterizzate da eventi drammatici e traumatici. Condivide con le famiglie l’esperienza in un Paese “altro”, ma, soprattutto, è convinta dell’importanza di uscire dalla solitudine e ritrovare il sostegno di una rete. Il primo episodio è già disponibile su www.sositalia.it.