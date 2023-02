Haiti: missionario clarettiano rapito è riuscito a fuggire dopo 10 giorni di sequestro

“È riuscito miracolosamente a sfuggire ai rapitori il 17 febbraio, dopo 10 giorni di sequestro”: lo riferisce all’agenzia Fides padre Fausto Cruz Rosa cmf, superiore maggiore dei missionari Clarettiani delle Antille, in merito alla vicenda di padre Antoine Macaire Christian Noah, rapito lo scorso 7 febbraio mentre andava verso la sua comunità di Kazal. La banda criminale artefice del sequestro aveva chiesto una ingente somma di denaro in cambio del sacerdote. “Padre Antoine sta bene e siamo riusciti a trasferirlo nella Repubblica Dominicana”, ha aggiunto. “Siamo grati a tutti per esservi uniti a noi nella preghiera e per la solidarietà che ci avete dimostrato in questo contesto di violenza e incertezza che sta vivendo il popolo haitiano – conclude padre Fausto –. Da parte nostra continueremo nel nostro impegno a servire”.