Diocesi: Lecce, al via domani su Radio Portalecce “Servi inutili… ma a tempo pieno” per conoscere sacerdoti, religiosi e laici impegnati

(foto diocesi Lecce)

Prenderà il via mercoledì 1° marzo, alle 11.30 su Radio Portalecce, “Servi inutili… ma a tempo pieno”, una trasmissione ideata e condotta da Antonio Soleti per incontrare e conoscere sacerdoti, religiosi e laici impegnati nella direzione di alcuni Uffici pastorali della diocesi di Lecce. Per la prima puntata la web radio diocesana, direttamente collegata al quotidiano online Portalecce.it, ospiterà don Alberto Taurino, il parroco di Maria Ss. Assunta a Cavallino. Tutte le produzioni di Radio Portalecce sono consultabili sulla pagina Facebook di Portalecce, sul gruppo Facebook Radio Portalecce, sul portale www.portalecce.it, e attraverso l’App gratuita Radio Portalecce.