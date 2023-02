Cooperazione internazionale: “Si deve. Si può”, seminario a Bologna per rilanciare la “Campagna 070”. Interviene il card. Zuppi

Promossa da vari enti, la “Campagna 070” chiede alla politica l’impegno di destinare, entro il 2030, lo 0,70% del reddito nazionale lordo italiano alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile. “Segnare questo goal è fondamentale per perseguire la pace e assicurare la stabilità internazionale”. Ne sono convinti i promotori della Campagna, ma anche il Centro missionario diocesano di Bologna che ha voluto e organizzato il seminario di formazione dal titolo “Si deve. Si può”, in programma sabato 4 marzo dalle ore 10 presso l’aula “Don Tullio Contiero” di Via San Sigismondo nel capoluogo emiliano. “Intendiamo dare il nostro contributo – fa sapere il Centro missionario della diocesi di Bologna, riportato da missioitalia.it – per raggiungere l’obiettivo dello 070. Lo riteniamo un impegno internazionale da mantenere, sia perché la solidarietà deve essere la cifra del nostro modo di stare al mondo, sia perché la cooperazione internazionale è riconosciuta dal Legislatore come parte integrante e qualificante della politica estera”. “Oggi siamo fermi allo 0,28%, incidenza inferiore a quella degli altri Paesi europei. C’è tanta strada da fare. Si deve fare. Si può fare”.

L’evento bolognese ha l’obiettivo di rilanciare la Campagna e di “sottoporla con impegno e decisione anche alle istituzioni politiche”, alle quali viene ricordato come l’impegno di destinare lo 0,70% del reddito nazionale lordo italiano alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile fu sottoscritto dall’Italia 50 anni fa alle Nazioni Unite. “Questa Campagna – aggiunge don Francesco Ondedei, direttore del Centro missionario diocesano di Bologna – non richiede soltanto l’impegno di un contributo dello Stato per l’attività della cooperazione, ma vuole sottolineare come la cooperazione sia uno degli strumenti reali per costruire quel ‘noi’ più grande richiesto anche da papa Francesco nella Fratelli tutti”.

La Tavola rotonda in programma sabato 4 marzo sarà introdotta, tra gli altri, dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana. Fra le voci che si confronteranno a seguire, quella di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, di Matteo Lepore, sindaco di Bologna, e di don Giuseppe Pizzoli, direttore generale della Fondazione Missio.

Qui il programma completo del seminario formativo.