Università Cattolica: Milano, domani Stefano Zamagni inaugura i Corsi di teologia

Sarà Stefano Zamagni, presidente Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, a pronunciare quest’anno la prolusione ai Corsi di teologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’appuntamento tradizionale rivolto agli studenti dell’Ateneo che segna l’inizio del secondo semestre delle attività didattiche.

L’iniziativa, in programma domani alle 13 nell’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (largo Gemelli, 1 – Milano), sarà aperta dai saluti del rettore Franco Anelli e dall’introduzione dell’assistente ecclesiastico generale dell’Ateneo monsignor Claudio Giuliodori. Seguirà la relazione di Zamagni dal titolo “L’insegnamento della Chiesa e le nuove sfide sociali in campo economico ed ambientale”, che offrirà un’ampia riflessione sull’economia di Papa Francesco.

Gli insegnamenti di teologia sono una peculiarità dell’Università Cattolica e intendono offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica dei contenuti della Rivelazione e della vita cristiana. Il piano di studio curricolare dei corsi di laurea triennale prevede la frequenza a tre corsi semestrali di teologia. Per il biennio di specializzazione è proposto un corso semestrale su tematica inerente il curriculum frequentato.

In totale sono 53 i docenti di teologia nelle sedi di Milano (28), Brescia (7), Piacenza-Cremona (6) e Roma (12).