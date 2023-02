Eurostat: e-commerce, crescono gli acquisti. Nella “top 5” food delivery, cosmetici, accessori per la casa, libri, articoli sportivi

Nel 2022, nella “top 5” degli acquisti online di beni più comuni rientrano le consegne da ristoranti, catene di fast-food e servizi di catering (19%), cosmetici, prodotti di bellezza o benessere (17%), mobili, accessori per la casa o prodotti per il giardinaggio (16%), e libri stampati, riviste o giornali e articoli sportivi, escluso l’abbigliamento sportivo (entrambi 14%). Lo comunica Eurostat in una nota. Nel 2022, il 21% degli utenti internet Ue ha utilizzato piattaforme di economia collaborativa per ordinare o acquistare beni da altri individui, mentre il 6% ha affittato un alloggio, l’1% ha utilizzato un servizio di trasporto e meno dell’1% ha ordinato servizi domestici. Gli utenti tra i 25 e i 34 anni e tra i 35 e i 44 anni avevano “una propensione superiore alla media per l’acquisto di beni da privati nel 2022 (29% degli utenti online). Si è osservato che le prenotazioni tramite piattaforme di alloggi da affittare sono aumentate lo scorso anno rispetto al periodo pre-pandemia. Resta ancora un po’ indietro rispetto all’uso di piattaforme il turismo tradizionale.