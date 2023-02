Diocesi: Formia, al via il progetto “E-ducando allo sport” per ragazzi e famiglie. Il 25 marzo incontro con Patrizio Oliva

(foto diocesi di Gaeta)

Verrà presentato ufficialmente venerdì 3 marzo, alle 10 nella sala Ribaud del Comune di Formia, il progetto “E-ducando allo Sport” per l’educazione e la crescita dei ragazzi e delle loro famiglie attraverso la pratica sportiva, a cura dell’Asd Don Bosco Formia Anspi e dell’Anspi zonale Gaeta Formia. L’intenzione del progetto è quella di dare la più ampia informazione e diffusione delle corrette abitudini sportive, salutistiche e comportamentali, ai bambini, i ragazzi e le loro famiglie, che frequentano i corsi e le attività sportive di base nelle provincie di Latina, Frosinone, Caserta, per poterli sostenere e assistere durante tutto l’arco della pratica sportiva. Sono previste diverse attività durante tutto l’anno, come ad esempio concorsi di idee per ragazzi, una serie di incontri dedicati ai ragazzi e alle famiglie dei circoli Anspi, Asd e società sportive locali, newsletter informative, appuntamenti sportivi con genitori e bambini insieme in campo, finali nazionali Anspi, giornate dello sport, spettacoli artistici. Particolarmente importante il convegno in programma per sabato 25 marzo, alle ore 9 nell’auditorium Don Bosco di Formia, con campioni dello sport ed esperti del settore, tra i quali Patrizio Oliva, ex pugile e campione olimpico di pugilato a Mosca 1980, campione europeo Ebu nei superleggeri e welter e campione mondiale Wba nei superleggeri. Il progetto vede la partecipazione di Radio Civita InBlu ed è patrocinato da comune di Formia, Coni Lazio, Ente Parco regionale Riviera di Ulisse, Comitato nazionale fairplay, Commissione sport e oratori dell’arcidiocesi di Gaeta.