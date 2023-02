Commissione Ue: due bandi da 7,5 milioni per sostenere l’integrazione delle Pmi ucraine nel mercato unico

La Commissione lancia oggi due inviti a presentare proposte dal titolo congiunto “ReadyForEu”, con un bilancio totale di 7,5 milioni di euro. I due inviti “mirano ad aiutare gli imprenditori e le imprese ucraine a trarre vantaggio dal mercato unico”. I finanziamenti giungono dal programma per il mercato unico e fanno seguito al recente accordo di adesione dell’Ucraina al programma, firmato dalla presidente Ursula von der Leyen e dal primo ministro ucraino Denys Shmyhal il 2 febbraio 2023. Il primo bando, il “Business Bridge”, con un budget di 4,5 milioni di euro, fornirà sostegno finanziario alle piccole e medie imprese ucraine colpite dalla guerra. Il secondo bando, “Erasmus per giovani imprenditori – Ucraina”, con un budget di 3 milioni di euro, “consentirà ai nuovi imprenditori ucraini di acquisire esperienza imprenditoriale in altri Paesi europei”. L’invito selezionerà organizzazioni in Ucraina e nell’Ue per reclutare fino a 430 nuovi imprenditori ucraini e abbinarli a imprenditori ospitanti nell’Unione europea.