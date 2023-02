Diocesi: Ragusa, al via domani le Catechesi quaresimali del vescovo La Placa

Prenderanno il via domani, mercoledì 1° marzo, le Catechesi quaresimali proposte dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Il primo appuntamento è in programma alle 20 presso la parrocchia Preziosissimo Sangue di N.S.G.C. (Ragusa); sono invitati a partecipare in modo particolare tutti i fedeli del vicariato di Ragusa. Altri due appuntamenti con le Catechesi quaresimali del vescovo si terranno, sempre con inizio alle 20, il 9 marzo nella basilica di San Giovanni Battista a Vittoria e l’11 marzo nella chiesa madre di Comiso.