Eurostat: e-commerce, crescono gli acquisti. 3 internauti su 4 comprano on line. Italia quart’ultima in Europa

In Europa gli acquisti online continuano a crescere. Nel 2022, il 91% delle persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni nell’Ue ha utilizzato internet, di queste il 75% ha acquistato o ordinato online beni o servizi per uso privato. Lo dimostrano i dati dell’ultima indagine annuale sull’uso delle Tlc delle famiglie e dei singoli individui. Lo comunica Eurostat in una pubblicazione odierna. La percentuale di e-shopper è cresciuta dal 55% nel 2012 al 75% nel 2022, con un aumento di 20 punti percentuali (pp). Le quote più elevate di utenti che hanno ricorso agli acquisti o ordini online nel 2022 si sono registrate nei Paesi Bassi (92%), in Danimarca (90%) e in Irlanda (89%). Mentre, meno del 50% ha fatto acquisti online in Bulgaria (49%). L’Italia si colloca al quart’ultimo posto in Europa. Tra il 2012 e il 2022, la crescita è stata particolarmente significativa in Estonia (+47 pp), Ungheria (+43 pp), Repubblica Ceca e Romania (+41 pp). Lo scorso anno, gli acquisti online di beni più comuni si sono concentrati sui vestiti (compreso l’abbigliamento sportivo), scarpe o accessori (ordinati dal 42% degli utenti di Internet).