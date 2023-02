Cinema: in anteprima mondiale il film “Cabrini” dedicato a Madre Francesca Saverio Cabrini

(Foto Missionarie del Sacro Cuore)

È stato proiettato a Roma, in anteprima mondiale, il film “Cabrini”, dedicato a Madre Francesca Saverio Cabrini, fondatrice delle suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù e co patrona degli immigrati insieme a Giovanni Battista Scalabrini. Diretto dal regista e sceneggiatore messicano, Alejandro Monteverde, classe 1977, il film è prodotto dall’americano Eustance Wolfington. “È la storia ispirata di una leader dinamica – si legge nella presentazione – che ha sostenuto la dignità degli immigrati sofferenti in tutto il mondo, una storia di perseveranza, speranza e perdono e la determinazione di superare difficoltà quasi insormontabili”. Protagonista assoluta è Francesca Cabrini, una donna forte, audace, “insistente” quasi “inopportuna” come solo i Santi, i “pazzi” innamorati di Dio e dei fratelli, sanno essere. Concentrandosi sui suoi primi anni a New York, dove la Santa fu inviata da Leone XIII (“Non ad Oriente, Cabrini, ma all’Occidente!”) per servire la comunità degli immigrati italiani, il film racconta la fatica e le non poche resistenze incontrate: Chiesa, politica, gruppi organizzati e semplici cittadini. Di livello il cast internazionale: la protagonista, Cristiana Dell’Anna, famosa per la serie “Gomorra”; Giancarlo Giannini, nel ruolo di Leone XIII, John Lithgow, vincitore di due Golden Globe Awards e i piccoli Federico Ielapi e Virginia Bocelli. Tutti gli introiti netti prodotti dal film saranno devoluti a cause benefiche.