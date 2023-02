Politiche per la natalità: Farmindustria, domani un convegno a Roma con il card. Zuppi

Si svolgerà domani a Roma la VI edizione dell’evento sulle donne e sul loro ruolo nella società, organizzato da Farmindustria, con il patrocinio della ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, dal titolo “Per una primavera demografica. Quali politiche per la natalità” (via Tomacelli 157 ore 11-13.30). “Un appuntamento – spiegano i promotori – per riflettere su un tema fondamentale per il presente e il futuro dell’Italia e sulle sue ripercussioni sociali, economiche e culturali. E per mostrare anche il contributo che le imprese farmaceutiche già offrono con molti strumenti di welfare per agevolare la vita famigliare delle persone che vi lavorano, per più del 40% donne, e gli investimenti in R&S per nuove terapie neonatali e la fertilità”.

Ai saluti di Erica Giorgetti, direttore generale di Farmindustria, seguirà la tavola rotonda “Promozione della natalità e cure neonatali” cui prenderanno parte fra gli altri Sabrina Prati, direttore centrale Istat; Francesca Pasinelli, direttore generale Telethon; Antonio Lanzone; direttore Area ostetrica Policlinico Gemelli. Dopo la tavola rotonda Andrea Pancani, vice direttore Tg La7, intervisterà il card. Matteo Zuppi, presidente della Cei. A seguire l’intervento del presidente di Farmindustria Marcello Cattani e le conclusioni della ministra Roccella.