Parlamento Ue: crisi energetica e suo impatto sulle donne, dibattito a Bruxelles in vista dell’8 marzo

In vista della Giornata internazionale della donna, gli eurodeputati e parlamentari nazionali discuteranno a Bruxelles della crisi energetica e del suo impatto sulle donne. Il dibattito si svolgerà mercoledì 1 marzo, tra le 9 e le 12, durante una riunione della commissione interparlamentare al Parlamento europeo. Lo comunica in una nota il Parlamento europeo. Ogni anno la commissione interparlamentare in occasione della Giornata internazionale della donna (8 marzo) riunisce eurodeputati e deputati nazionali per discutere di uguaglianza di genere e diritti delle donne. Il tema di quest’anno sono gli aspetti di genere della povertà energetica. L’incontro sarà aperto dal presidente della commissione per i Diritti della donna e l’uguaglianza di genere, Robert Biedroń, e dal vicepresidente del Parlamento europeo responsabile per l’Uguaglianza di genere e la diversità, Dimítrios Papadimoulis. Alla tavola rotonda parteciperanno: Sarah Hendriks, direttrice della Divisione programmi e politiche intergovernative di Un Women, Ana Margarida Luís De Sousa, ingegnere civile, meccanico e petrolifero (Instituto Superior Téchnico, Università di Lisbona), Katharina Habersbrunner, responsabile del settore Energia, clima e genere di Women Engage for a Common Future (Wecf), Juliana Wahlgren, direttrice della Rete europea contro la povertà (Eapn), e Carlien Scheele, direttore dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (Eige). Dopo l’incontro, ci sarà l’inaugurazione della mostra di vignette di giovani artisti “Generation Equality: Picture it”.