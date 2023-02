10° anniversario Papa Francesco: Assisi, il 4 marzo alla Porziuncola “Il racconto di un pontificato”

Era la sera del 13 marzo 2013 e il card. Jorge Mario Bergoglio veniva eletto vescovo di Roma assumendo il nome di Francesco. Nei giorni successivi all’elezione, il Pontefice affermava: “È venuto il nome, nel mio cuore: Francesco d’Assisi. È per me l’uomo della povertà, l’uomo della pace, l’uomo che ama e custodisce il creato”. Fin dall’inizio del suo ministero il Poverello è stato per Lui fonte di ispirazione, come dimostrano le encicliche Laudato si’ e Fratelli tutti. Diverse e le occasioni in cui ha visitato la città Serafica. I Frati Minori della Porziuncola, per il decennale del pontificato, hanno organizzato per sabato prossimo, 4 marzo, alle 15.30 (Sala Refettorietto del Convento Porziuncola) un incontro dal titolo “Il racconto di un Pontificato”, in cui si ripercorreranno, attraverso alcune autorevoli testimonianze, le linee guida del magistero di Papa Francesco. Gli interventi del card. Beniamino Stella e dei giornalisti Stefania Falasca e Gianni Valente racconteranno questi anni nell’ottica evangelizzatrice della Chiesa. Infine, sarà presentato il recente volume “La Chiesa popolo missionario”, di padre Fabio Nardelli. La celebrazione solenne delle 18 nella basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, presieduta dal card. Stella, concluderà l’evento, che sarà trasmesso in streaming sulla WebTv porziuncola.org e sui canali social Frati Minori Assisi Facebook e Youtube.